AZIONE SALERNO. CONVOCATA L’ASSEMBLEA PROVINCIALE DEGLI ISCRITTI

L’appuntamento è per il prossimo 10 Novembre a Salerno, all’interno dei saloni dell’Hotel Mediterranea, dove i vertici provinciali di Azione, il partito-movimento di Carlo Calenda, hanno convocato l’assemblea provinciale degli iscritti, per fare il punto della situazione dopo le Comunali 2021 ma, soprattutto, per organizzare la strategia del partito in vista delle prossime scadenze elettorali. A cominciare dalle elezioni provinciali: difficile che Azione riesca a mettere in piedi una propria lista ma ci potrebbe essere qualche nome inserito all’interno di una lista centrista.

Ci sono, poi, le prossime comunali 2022 in Provincia di Salerno con i comuni di Nocera Inferiore, Agropoli e Mercato San Severino che saranno un importante banco di prova per Azione che, almeno in due centri su tre, potrebbe presentare la propria lista per le Comunali. Se non, addirittura, un candidato alla carica di sindaco.