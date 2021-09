MERCATO SAN SEVERINO. CONCLUSI I LAVORI ROTARIA PARCO SANTINA CAMPANA

Si sono conclusi i lavori per la realizzazione della nuova rotatoria con relativa segnaletica orizzontale e verticale al Parco Santina Campana.

Nella giornata di ieri la riapertura al traffico veicolare della circolazione nel tratto interessato.

La nuova rotatoria va a migliorare la circolazione stradale e gli standard di sicurezza in un tratto interessato, in passato, da diversi incidenti stradali e che vede la presenza, nelle immediate vicinanze, del Plesso Scolastico San Vincenzo.

“Un intervento necessario – dichiara il Sindaco Somma – per la sicurezza del tratto di strada interessato, in particolar modo se si pensa al numero crescente di auto che utilizzano l’arteria vista la presenza, nelle vicinanze, della scuola e della piscina.

A breve riapriremo il tratto del ponte San Vincenzo-Curteri, risolvendo definitamente il problema della viabilità in tutta l’area della frazione San Vincenzo”.