Andrea Volpe, Consigliere Regionale del Partito Socialista Italiano, e Luca Cascone, Presidente della Commissione Trasporti, ringraziano la Giunta De Luca per il lavoro svolto, negli ultimi 6 anni, per consentire l’avvio dei lavori per la riapertura dell’aeroporto Costa d’Amalfi.

Share on: WhatsApp