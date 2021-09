NOCERA SUPERIORE. SCOPPIA IL CASO DEL CONCERTO IN PIAZZA, FDI: “CHI LO HA ORGANIZZATO?”

I Consiglieri Comunali di Nocera Superiore di Fratelli d’Italia hanno intenzione di chiedere chiarimenti all’amministrazione comunale sulla organizzazione dell’evento in Piazza, in programma nella serata di ieri: un concerto sul quale Pagano, Amato e Fabbricatore chiedono che il Sindaco fornisca risposte immediate.

“Siamo favorevoli ad ogni iniziativa che venga realizzata nella nostra Città, magari con un maggiore coinvolgimento dell’intero Consiglio Comunale”, scrivono in una interrogazione i consiglieri comunale di Fdi ma c’è bisogno di sapere “chi ha organizzato l’evento/manifestazione; con quale criterio sono stati assegnati i posti e chi ha deciso la partecipazione e gli inviti; quale è stato il costo a carico della Comunità; con quale criterio è stata organizzata la viabilità, tenuto conto che l’intera Città si è praticamente paralizzata, vietando anche il transito ai pedoni.”