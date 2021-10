MERCATO SAN SEVERINO. ENZA CAVALIERE: “VERSO UNA SOLUZIONE PER STUDENTI VIRGILIO”

L’assessore alla scuola del Comune di Mercato San Severino Enza Cavaliere, dopo le proteste dei giorni scorsi, questa mattina ha incontrato una delegazione degli studenti delle 6 classi dell’Istituto Superiore Virgilio, ancora ospitate all’interno dei locali della ex Pretura.

“La competenza delle Scuole Superiori appartiene all’Amministrazione Provinciale ed è per questo che, oggi, ho voluto ed ottenuto che all’incontro con gli studenti, che attendono il trasferimento all’interno dei nuovi locali, ci fosse un tecnico della Provincia di Salerno il quale, dopo aver effettuato un accurato sopralluogo, ci ha garantito che entro 20 giorni saranno eseguiti i lavori di aggiustamento all’interno dei locali della ex Pretura e, alla stessa data, ci sarà fornito un preciso cronoprogramma per il definitivo trasferimento di tutte le classi dell’istituto Virgilio all’interno dei nuovi locali”.

“Siamo vicini ad una soluzione della problematiche dei nostri ragazzi che”, sottolinea Enza Cavaliere, “stanno giustamente protestando per il diritto allo studio. Ringrazio la Provincia di Salerno per la velocità con la quale ha raccolto la nostra sollecitazione e spero che tutti gli studenti dell’Istituto Virgilio, a partire dal 2022, possano essere ospitati all’interno dei nuovi locali, realizzati dall’Amministrazione Provinciale”.