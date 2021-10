TRIBUNALE SALA CONSILINA. AVANTI CON LEGGE PRESENTATA DA CORRADO MATERA

Proseguono le audizioni, in Consiglio Regionale, per la Legge, presentata dal consigliere regionale Corrado Matera lo scorso 8 Giugno ed incardinata a metà ottobre, per ottenere la riapertura del Tribunale di Sala Consilina.

“Nella giornata di ieri presso il Consiglio Regionale della Campania sono stati auditi dinanzi alla I Commissione permanente per gli Affari Regionali, presieduta dal collega Giuseppe Sommese, l’On. Dott. Franco Roberti già Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Salerno e Procuratore Nazionale Antifamia, il Dottor Ottavio Abate, già presidente del Tribunale di Sala Consilina, Sua Eccellenza Monsignor Antonio De Luca Vescovo di Teggiano, il Dottor Geppino D’Amico giornalista e storico del territorio e l’Avvocato Angelo Paladino, Presidente dell’Associazione dei Giuristi Cattolici.”

Lo scrive lo stesso Corrado Matera.

Sono state sostenute con determinazione le motivazioni apportate nella mia proposta di legge incardinata presso il Consiglio Regionale per la riapertura del Tribunale di Sala Consilina. Ringrazio tutti per la disponibilità resa. E’ una battaglia difficile non solo dal punto di vista della civiltà giuridica ma anche da quello sociale e politico che affronteremo con serietà e determinazione al fine di voler dimostrare lo scandalo legislativo che ne determinò la soppressione.