MERCATO SAN SEVERINO. GIOVANNI ROMANO PREPARA LA SUA QUARTA CANDIDATURA A SINDACO

Il 2022 sarà un anno importante per l’ex sindaco di Mercato San Severino Giovanni Romano: prima di tutto perchè compirà il suo 60esimo compleanno, poi perchè si appresta ad affrontare per la quarta volta la candidatura a sindaco. Dopo aver vinto le elezioni comunali nel 1995, nel 2000 e nel 2009, con la interruzione della sindacatura D’Auria nella quale era Vice Sindaco, Romano, che nel frattempo dal 2010 al 2015 è stato anche assessore regionale all’ambiente, sta già lavorando alla sua quarta candidatura, con l’obiettivo di ottenere lo stesso risultato delle tre precedenti: vincere e diventare sindaco del Comune di Mercato San Severino. La marcia di avvicinamento all’appuntamento elettorale del prossimo anno è già iniziata e Romano ha già messo in moto la macchina organizzativa sul territorio del centro della Valle dell’Irno.

