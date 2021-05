COMUNALI 2021 A NAPOLI: LA PROSSIMA SETTIMANA DECISIVA PER INCORONARE ROBERTO FICO

Ci sarebbe l’intesa. Anche con l’ok del Partito Democratico, anche del Presidente della Regione Vincenzo De Luca: per il Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico si annunciano giorni decisivi per definire, in maniera ufficiale, l’intesa tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle, in vista delle Comunali 2021. Accantonato il nome dell’ex Ministro Manfredi, resta ancora da capire la scelta del resto del centro sinistra: da Leu ad Italia Viva, per finire al Partito Socialista Italiano che non sembrano intenzionati a sostenere un nome, frutto dell’intesa tra Partito Democratico e Movimento 5 Stelle. Sul nome di Fico restano ancora i dubbi del Quirinale che, nel pieno del semestre bianco, aprirebbe una lotta per la successione alla Presidenza della Camera (che potrebbe andare a Dario Franceschini) e poi un mini rimpasto di Governo (con il Ministero dei Beni Culturali in quota M5S).

