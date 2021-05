Tra una settimana, o poco piu’, la Legge Regionale che propone la modifica dell’abuso di ufficio e la riduzione dei ricorsi al Tar solo per ottenere il risarcimento in caso di gare pubbliche, arriverà in Consiglio Regionale per la definitiva approvazione. Secondo il Presidente della Commissione Lavori Pubblici Luca Cascone si tratta di una vera e propria rivoluzione.

Share on: WhatsApp