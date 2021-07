MERCATO SAN SEVERINO. L’ESTATE DEGLI INCONTRI E DELLE STRATEGIE IN VISTA DELLE COMUNALI

C’è molto fermento nel Comune di Mercato San Severino dove tutti i gruppi politici sono al lavoro per individuare alleanze e nomi sui cui lavorare in vista delle prossime elezioni comunali, in programma per la primavera del 2022. Meno di un anno per avviare una campagna elettorale che vede, soprattutto, in campo le forze di opposizione.

Sta andando avanti, senza sosta, la campagna di ascolto del Gruppo Noi San Severino che, nel corso della prossima settimana, potrebbe già annunciare adesioni concrete ed importanti al progetto politico che raccoglie, all’interno del Consiglio Comunale, ben 4 consiglieri.

Giovanni Romano, che ha iniziato una campagna elettorale molto aggressiva nei confronti dell’attuale primo cittadino e della sua maggioranza, pensa anche al nome del candidato sindaco che potrebbe essere anche un giovane professionista, molto affermato in tutto il territorio della Valle dell’Irno.

Momento di riflessione, invece, per Carmine Ansalone che, pur avendo da tempo annunciato la sua discesa in campo per le prossime elezioni comunali di Mercato San Severino, sta valutando il campo di azione nel quale muoversi per le alleanze con partiti e movimenti.