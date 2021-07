SALERNO. PER MICHELE SARNO GIA’ 7 LISTE PRONTE IN ATTESA DI LEGA, FORZA ITALIA ED UDC

Sette liste già pronte, un piccolo esercito di candidati e candidate al consiglio comunale, un progetto politico pronto ad ampliarsi non appena sarà ufficiale anche l’ok da parte di Lega, Forza Italia ed Unione di Centro. A quel punto per Michele Sarno, candidato sindaco alle prossime comunali di Salerno, ci saranno in campo ben 10 liste, che rappresentano quasi un record per un candidato alla carica di primo cittadino.

Le liste civiche, come dicevamo, sono già pronte e sono Rinascita, Insieme per Salerno, Io sono Salernitano, Assotutela alle quali si vanno ad affiancare quelle della Democrazia Cristiana, del Partito Liberale Europeo e di Fratelli d’Italia.

Una coalizione molto ampia che, già nelle prossime ore, potrebbe aumentare il suo raggio di azione con l’ok definitivo da parte degli altri partiti del centro destra.