MERCATO SAN SEVERINO. PRESUNTA INCOMPATIBILITA’ PER SOMMA, LA PREFETTURA CHIEDE CHIARIMENTI

E’ stata notificata, in questi giorni, al Comune di Mercato San Severino, una richiesta della Prefettura di Salerno per controdedurre ad un ricorso, presentato da alcuni cittadini del centro della Valle dell’Irno, per un presunto caso di incompatibilità tra il Sindaco Antonio Somma ed il ruolo di primo cittadino, per una causa in corso in cui il Comune è parte e lo è lo stesso Somma. L’azione di iniziativa popolare – pare che ce ne siano altre in arrivo – ha chiesto alla Prefettura di avviare un procedimento per la dichiarazione di incompatibilità, che spetta al Consiglio Comunale. Dal Palazzo Vanvitelliano sono giunte al Prefetto le note difensive: a questo punto il procedimento potrebbe concludersi oppure ci potrebbe essere l’invito, da parte della Prefettura, per la convocazione di un consiglio comunale apposito per discutere e votare sul caso di incompatibilità.

