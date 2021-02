MERCATO SAN SEVERINO. VINCENZO BENNET VERSO LE DIMISSIONI DAL CONSIGLIO COMUNALE

Vincenzo Bennet, candidato sindaco a Mercato San Severino nelle comunali del 2017, poi autore di un accordo salva consiliatura con l’attuale primo cittadino Antonio Somma, nelle prossime settimane potrebbe rassegnare le dimissioni dalla carica di consigliere comunale. Pare che alla base della decisioni non ci siano motivi di carattere politico ma impegni di ordine professionale, anche se la scelta, da alcuni, viene letta come un allontanamento dall’attuale amministrazione comunale di Mercato San Severino. A Vincenzo Bennet, dopo le dimissioni, in Consiglio Comunale dovrebbe subentrare Fara Russo, prima dei non eletti alle ultime comunali della primavera del 2017.

