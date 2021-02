IL PD PENSA AL CONGRESSO NAZIONALE? DECISIONE IL 13 ED IL 14 MARZO

Il Partito Democratico va a congresso per scegliere un nuovo Segretario Nazionale ? Il tema sarà all’ordine del giorno della prossima riunione della Direzione Nazionale, in programma il 13 ed il 14 Marzo. Zingaretti prova a lanciare la palla oltre le amministrative ma la scelta potrebbe anche imporre una consultazione congressuale prima dell’appuntamento con le urne che, a questo punto, difficilmente si terranno nella tradizionale data di fine maggio. Ed allora cosa accadrà ? Possibile che il PD vada, nuovamente, alla conta interna proprio alla vigilia di una importante tornata elettorale come quella che coinvolge comuni come Roma, Milano, Napoli e Torino ? Tutto puo’ accadere ma anche chi sosteneva la necessità di procedere ad un congresso nazionale, adesso, sembra intenzionato a soprassedere.

