ELEZIONI COMUNALI 2021. TUTTI IN ATTESA DELLA DATA: GIUGNO, LUGLIO O SETTEMBRE ?

C’è tutto il mondo della politica in attesa: quando saranno fissate, con decisione del Ministro dell’Interno, le elezioni amministrative del 2021? Tramontata, o quasi, l’ipotesi di un voto a fine maggio, le possibilità che nei prossimi giorni verranno valutate sembrano essere tre.

La prima porterebbe ad una convocazione delle elezioni amministrative per la prima decade di Giugno con il ballottaggio da tenersi entro fine mese. Una soluzione che, pero’, al momento sembra non incontrare la convergenza di molti partiti, compresi quelli di maggioranza.

Se si volesse optare per una soluzione assolutamente indolore per il mondo della scuola, ci sarebbe la data di Luglio, sempre nella prima decade che, anche per la questione climatica, sembra essere quella piu’ indicata. Tra l’altro le elezioni a Luglio non avrebbero alcun impatto negativo sul settore turismo.

La terza ipotesi, invece, come già accaduto lo scorso anno, porterebbe ad elezioni nella seconda decade di settembre e con il ballottaggio da tenersi a fine mese: in questo caso, le amministrative, almeno nei comuni chiamati al voto, avrebbero un effetto negativo sul calendario scolastico.