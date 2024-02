MICHELE SCHIANO ELETTO COORDINATORE PROVINCIALE DI FRATELLI D’ITALIA A NAPOLI

E’ il deputato Michele Schiano il nuovo Coordinatore Provinciale di Fratelli d’Italia per il territorio della Provincia di Napoli. Schiano, che ha ottenuto il 79% dei consensi, avrà il compito di guidare il partito di Giorgia Meloni in tutta la Provincia di Napoli, mentre per il comune capoluogo il Congresso è stato fissato per domenica 18 Febbraio. Tra i primi a congratularsi con Schiano per il risultato ottenuto il coordinatore regionale del partito Antonio Iannone.

“Complimenti all’On Michele Schiano di Visconti” scrive Iannone, ” eletto Presidente Provinciale di Napoli. Ma la vittoria di tutti e’ stata la partecipazione di quasi 3800 iscritti nei 5 seggi di Melito, Forio, Terzigno, Mariglianella e Torre del Greco. Un Congresso vero, una festa della democrazia. Grazie a tutte le persone che hanno lavorato ai seggi, ai candidati alla Direzione Provinciale e ai colleghi Parlamentari di fuori regione che sono stati impegnati a garantire il voto.”