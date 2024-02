FRANCO SILVESTRO (FI): “LEP, CITTADINI CAMPANI STIANO TRANQUILLI. SAREMO NOI A GUIDARE LA REGIONE CAMPANIA”

Da Presidente della Commissione Bicamerale Affari Regionali si prepara ad iniziare un lungo tour, in tutte le Regioni, per verificare i Lep territorio per territorio. Ed il Senatore Franco Silvestro, esponente di Forza Italia, il prossimo 4 Marzo sarà a Napoli, per la riunione che interesserà la Regione Campania.

Senatore Silvestro la visita conoscitiva che la Commissione Bicamerale per gli Affari Regionali terrà, nelle prossime settimane, in tutta Italia, quale obiettivo si pone ?

“Gireremo per tutte le nostre regioni e i territori italiani per capire la situazione dei Lep. I livelli essenziali di prestazione devono essere definiti ed attuati per far sì che l’autonomia possa essere uno strumento reale per la crescita del paese. Partiremo proprio dalle regioni del Sud, infatti saremo subito in Calabria e poi in Campania. Bisogna garantire i servizi a tutti i cittadini dello stivale, da Canicattì ad Imperia”.

In Campania, sui Lep, il Presidente De Luca sta facendo una battaglia politica. Cosa vuol dire a tutti i cittadini campani?

“Saremo vigili come lo siamo stati fino ad oggi. Ai cittadini Campani mi sento di dire di non cadere in sterili allarmismi. Questo governo ha mostrato sin dal primo giorno il suon impegno concreto per il Mezziogiorno. Dalla Zes unica al decreto Caivano sono la dimostrazione che il motore di questo Paese resta il sud Italia. Il Presidente De Luca ha già iniziato la sua campagna elettorale ma alle prossime elezioni saremo noi che guideremo la regione Campania”.