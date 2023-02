MILLE PROROGHE: C’E’ ANCHE LA PROROGA FINO AL 31 DICEMBRE 2023 DEI DEHORS LIBERI

Tra gli emendamenti di maggioranza, inseriti nel Decreto Legge Mille Proroghe, in via di conversione alle Camera, arriva anche la norma per sostenere il mondo della ristorazione e dell’intrattenimento.

Proroga al 31 dicembre 2023 dei dehors liberi: è quanto prevede la riformulazione di un emendamento al milleproroghe prevista all’interno del pacchetto proposto dal governo ai gruppi. Si tratta di una sessantina di riformulati che andranno votati nelle commissioni Bilancio e Affari Costituzionali di Palazzo Madama.