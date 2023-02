Il Comune di Salerno, nella gestione della cessione della proprietà di Piazza Cavour, ha fatto come Toto’ con la Fontana di Trevi, vendendo qualcosa che non è suo. La denuncia arriva dal Consigliere Comunale di Forza Italia Roberto Celano che ha incontrato la stampa per illustrare i problemi di natura burocratica che, da tempo, bloccano il cantieri.

