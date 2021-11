MODERATI E POPOLARI, LA LISTA CI SARA’ ANCHE ALLE PROVINCIALI: AL LAVORO MATERA E SALZANO

La Lista Moderati e Popolari, che ha ottenuto due consiglieri comunali a Salerno ed un assessore nella nuova Giunta Comunale del Sindaco Vincenzo Napoli, propone il bis per le elezioni provinciali: il consigliere regionale Corrado Matera e l’ex sindaco di Salerno Aniello Salzano sono, infatti, al lavoro per la composizione di una lista per le prossime elezioni provinciali del 18 Dicembre. Consiglieri comunali provenienti da tutta la Provincia di Salerno, dall’Agro fino al Cilento, per dare continuità ad un progetto politico nato alla vigilia delle elezioni comunali dello scorso 3 e 4 Ottobre, ma che, sul campo, ha ottenuto importanti risultati. Adesso la sfida per portare almeno un rappresentante all’interno del Consiglio Provinciale di Salerno.

Share on: WhatsApp