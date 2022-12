MONTECORVINO ROVELLA, COMUNALI 2023. MARTINO D’ONOFRIO E’ GIA’ IN CAMPO

Già prima della fine dell’anno i consiglieri e gli assessori della maggioranza di Montecorvino Rovella hanno confermato la fiducia al sindaco uscente: Martino D’Onofrio – che ricopre anche il ruolo di consigliere provinciale con delega all’edilizia scolastica – sarà il candidato sindaco anche per l’appuntamento elettorale della primavera del 2023. Squadra che vince non si cambia: e cosi’ D’Onofrio è intenzionato a confermare buona parte del gruppo con il quale ha lavorato nel corso degli ultimi 5 anni. Tutta da verificare l’evoluzione all’interno dei gruppi di opposizione che, almeno per il momento, non hanno ancora individuato il nome da proporre agli elettori in occasione della tornata elettorale del 2023.

