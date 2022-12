CAMPAGNA, COMUNALI 2023. ROBERTO MONACO E LA SUA SUCCESSIONE, REBUS CENTRO SINISTRA

Inizia l’anno elettorale anche per il Comune di Campagna, chiamato al rinnovo del Consiglio Comunale ed a scegliere il nuovo Sindaco, considerato che l’attuale primo cittadino Roberto Monaco non potrà partecipare alla tornata elettorale, per aver raggiunto il secondo mandato. E la partita per la scelta del successore di Roberto Monaco, all’interno della sua stessa maggioranza, si inizierà a giocare proprio nel mese di Gennaio 2023, quando la scadenza elettorale inizierà ad essere piu’ vicina. La medesima situazione di grande incertezza la si vive anche nel centro sinistra del Comune di Campagna: 5 anni fa l’esperienza, del tutto negativo, della candidatura di Andrea Lembo; per il 2023 si punta ad un nome che possa andare anche oltre lo steccato dei partiti della coalizione.

