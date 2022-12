MONTECORVINO ROVELLA. MARTINO D’ONOFRIO CANDIDATO PER IL SECONDO MANDATO

La maggioranza che sostiene il Sindaco di Montecorvino Rovella Martino D’Onofrio ha deciso, all’unanimità: sarà proprio l’attuale primo cittadino il candidato sindaco per la prossima tornata elettorale in programma nella primavera del 2023. D’Onofrio, che nel corso degli ultimi quattro anni ha dato fedele attuazione al programma elettorale presentato ai cittadini nel 2018, con la sua lista civica si appresta ad affrontare le elezioni amministrative per ottenere il consenso per affrontare il secondo mandato, quegli ulteriori 5 anni a Palazzo di Città, necessari per completare la trasformazione del centro dei Picentini. Consigliere Provinciale in carica, con delega all’edilizia scolastica, D’Onofrio, nel corso degli ultimi 4 anni e mezzo, è stato in grado di guidare con saggezza e con responsabilità la sua coalizione, espressione di una lista civica, senza mai avere alcun tipo di frizione con gli assessori e con i consiglieri di maggioranza. Adesso parte l’avventura della nuova campagna elettorale, quella della definitiva consacrazione: intanto, nelle prossime settimane, altri cantieri verranno avviato ed altre opere pubbliche verranno consegnate alla cittadinanza di Montecorvino Rovella.

