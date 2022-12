PONTECAGNANO FAIANO. CENTRO DESTRA UNITO, APERTO A CIVICHE ED ASSOCIAZIONI

I segretari cittadini dei partiti di Centro Destra della città di Pontecagnano Faiano insieme per affrontare la prossima tornata elettorale per le Comunali: questa mattina, nel centro dei Picentini, all’interno dei locali del Tabacchificio Centola, si sono ritrovati, insieme, i rappresentanti di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega, Unione di Centro, Noi Moderati e Popolo della Famiglia. In sala non sono mancate le presenze civiche come quella dell’imprenditore Giuseppe Bisogno. Da tutti un messaggio di unità ma anche di apertura a tutte le forze civiche ed associative della città.

Share on: WhatsApp