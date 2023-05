MONTECORVINO ROVELLA. MARTINO D’ONOFRIO SI CONFERMA SINDACO CON L’83% DEI VOTI

E’ stata una tornata elettorale piu’ che netta quella che ha visto, a Montecorvino Rovella, la conferma del sindaco uscente Martino D’Onofrio, vincitore, al termine della due giorni elettorale, con l’83% dei consensi.

“Un’affermazione” scrive Martino D’Onofrio ” che ci ripaga del grande lavoro svolto in questi cinque anni. Con senso di responsabilità proseguiamo sul nostro percorso con la consapevolezza di avere al nostro fianco i cittadini di Montecorvino Rovella, che ci hanno dato nuovamente fiducia ed hanno sostenuto in maniera compatta una squadra che ha sempre messo al primo posto il bene della comunità. Alla campagna d’odio orchestrata dai nostri avversari abbiamo risposto con i fatti e con gli interventi e le opere realizzate in cinque anni al governo della città.