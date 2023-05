PELLEZZANO. FRANCESCO MORRA STRAVINCE LE ELEZIONI: INIZIA IL SECONDO MANDATO

Francesco Morra, Sindaco uscente di Pellezzano, stravince le elezioni comunali e si conferma, per il secondo quinquennio consecutivo, alla guida del Comune della Valle dell’Irno. Una vittoria netta e schiacciante quella del primo cittadino di Pellezzano che, al termine di una avvincente campagna elettorale, ha ottenuto quasi il 70% contro l’ex sindaco Giuseppe Pisapia, sfiduciato dalla sua maggioranza nel 2017, bocciato, oggi, per l’ennesima volta, dagli elettori di Pellezzano che lo hanno relegato al ruolo di opposizione. Per Morra si apre il secondo mandato, dopo il grande lavoro svolto nei primi 5 anni da sindaco: domani, martedi’ 15 Maggio, ci sarà la proclamazione ufficiale per il Sindaco di Pellezzano che rimane, saldamente, alla guida dell’amministrazione comunale.

