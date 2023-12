MONTORO. MAGGIORANZA IN BILICO, LA SALVANO L’ASTENSIONE DI CERRATO E DE PIANO

E’ sempre piu’ in bilico la maggioranza che sostiene, a Montoro, il Sindaco Girolamo Giaquinto e quando mancano poco piu’ di 5 mesi all’appuntamento con le Comunali 2024 tutto sembra essere in dubbio. Intanto, nel corso dell’ultima seduta del Consiglio Comunale di Montoro, quando su di una variazione di bilancio da 500mila euro per lavori da effettuare nelle frazioni mancavano i numeri per la sua approvazione, la maggioranza si è salvata solo grazie all’astensione di Cerrato e De Piano, esponenti del Gruppo Uniti per Montoro, che avevano fortemente contestato le scelte della Giunta che, nella distribuzione dei fondi, aveva completamente dimenticato alcune frazioni come Banzano ed Ateranna. Un segnale forte che ha indotto, poi, la stessa maggioranza del Sindaco Giaquinto a ritirare l’ultimo punto all’ordine del giorno che prevedeva la nomina del nuovo Direttore della Biblioteca Comunale. E mentre al termine del consiglio qualcuno minacciava ritorsioni politiche, non si comprende di quale natura, nei confronti di Cerrato e De Piano, la maggioranza di Giaquinto dimostra di essere arrivata, davvero, al capolinea.

Share on: WhatsApp