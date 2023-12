PROVINCIALI 2023. ANIELLO GIOIELLA (FDI): “IN CONSIGLIO PER SOSTENERE LE COMUNITA’ ENERGETICHE”

“Trasformare la Provincia di Salerno in un ente capace di promuovere e di sostenere la nascita, in tutto il territorio provinciale, delle Comunità Energetiche che rappresentano il futuro del consumo energetico per i privati ma anche per le aziende e le pubbliche amministrazioni. Spero di poter portare all’interno del Consiglio Provinciale l’importante tema di cui, da tempo, mi occupo nella vita professionale. E’ per questo che conto sul sostegno di tanti amministratori locali alle prossime elezioni provinciali del 20 Dicembre”. Aniello Gioiella, Consigliere Comunale di Castel San Giorgio, candidato, oggi, nella lista di Fratelli d’Italia, lancia un tema concreto per il futuro consiglio provinciale.

“Il Governo di Giorgia Meloni sta dimostrando una grande attenzione sui temi ambientali”, continua Gioiella, “con un approccio pragmatico e concreto che tenga, nel giusto conto, il rispetto dell’ambiente e le esigenze energetiche del nostro paese. Le Comunità Energetiche possono essere una risposta alla fame di energia che interessa l’Italia dove abbiamo la possibilità di sviluppare fotovoltaico ed eolico, grazie alle nostre condizioni climatiche. Non c’è, pero’, tempo da perdere: tutti i livelli istituzionali devono lavorare per agevolare la nascita e l’entrata in funzione delle Comunità Energetiche, a cominciare dalle Province”