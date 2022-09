MOVIMENTO 5 STELLE SALERNO: IN ARRIVO LA NOMINA DEL COORDINATORE PROVINCIALE

Chiusa la fase elettorale, con le vittorie per i senatori Anna Bilotti e Franco Castiello, per il Movimento 5 Stelle della Provincia di Salerno è giunto il momento di individuare il nome del futuro Coordinatore Provinciale. Una scelta che verrà condivisa anche dallo stesso Giuseppe Conte che sulla Provincia di Salerno e sulla Campania in generale punta, anche per i prossimi mesi, per proseguire con la crescita del movimento. Da escludere che il ruolo possa essere affidato ad uno dei due parlamentari eletti, considerato l’impegno che viene richiesto sul territorio: c’è il nome del Consigliere Regionale Michele Cammarano, già da tempo indicato come possibile coordinatore per la Provincia di Salerno, ma anche l’ex parlamentare Felicia Gaudiano potrebbe rivestire l’incarico politico. Secondo le fonti interne al Movimento 5 Stelle la nomina dovrebbe arrivare prima della convocazione delle Camere, in programma per il 13 Ottobre, chiamate ad eleggere i rispettivi Presidenti.

