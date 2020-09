NAPOLI, COMUNALI 2020. DE MAGISTRIS PUNTA SU ALESSANDRA CLEMENTE. TRE NOMI NEL PD

Nel corso della prossima settimana, salvo clamorosi colpi di scena, Luigi de Magistris, sindaco di Napoli giunto al suo secondo mandato, indicherà il nome del candidato sindaco di Dema e dei movimenti che hanno portato alla sua elezione nel 2016: si tratta dell’attuale assessore comunale Alessandra Clemente, una delle amministratici piu’ vicine allo stesso De Magistris. Intanto l’annuncio del primo cittadino di Napoli ha messo in moto la macchina della campagna elettorale anche nel Partito Democratico e nel Movimento 5 Stelle. Sul tavolo del Pd, o meglio sul tavolo del Presidente De Luca che sarà determinante per la scelta del nome, ci sono i dossier di Nicola Oddati, Gaetano Manfredi e quello meno probabile del Ministro Enzo Amendola. Discussione, invece, ancora in alto mare per il Movimento 5 Stelle che, abbandonata l’idea di una alleanza con il Pd dopo la chiusura di Zingaretti per le grandi città, dovrà mettersi alla ricerca di un nome.

Share on: WhatsApp