FISCIANO. L’ANNUNCIO DEL SINDACO SESSA: “SIAMO PRONTI PER IL RITORNO A SCUOLA”

Siamo pronti!

Il ritorno a scuola, in aula, con gli insegnanti ed i compagni di classe è stata, per noi, una delle priorità di questi mesi di lavoro.

Consentire a tutti di frequentare la scuola in sicurezza, riducendo i rischi di contagio da covid-19, ci ha visti impegnati nell’individuare non solo nuovi spazi scolastici ma anche nel riorganizzare, quelli già esistenti, con lavori di adeguamento.Lo scrive Vincenzo Sessa, Sindaco del Comune di Fisciano.

Il mio grazie a tutti per il lavoro e la dedizione profusa, in modo particolare alla Fisciano Sviluppo Spa ed ai Dirigenti Scolastici.

Non è stato semplice, ma ce l’abbiamo fatta!

