L’IMMARCESCIBILE FULVIO BONAVITACOLA RESTA VICE PRESIDENTE CON DELEGA ALL’AMBIENTE

Anche questa volta, dopo il primo caso del 2015, la Provincia di Salerno in tutta la Campania esprimerà il Presidente della Regione ed il Vice Presidente: Fulvio Bonavitacola viaggia verso una sicura riconferma tanto per il ruolo di Vice Presidente della Giunta Regionale quanto per quello di Assessore all’Ambiente.

L’immarcescibile Fulvio: da Presidente dell’Autorità Portuale di Salerno a parlamentare dei Democratici di Sinistra, poi la Vice Presidenza della Regione che, salvo clamorosi colpi di scena, porterà avanti fino al 2025. Insomma, una carriera politica importante che oggi lo pone dinanzi ad una sfida difficile: quella che riguarda la bonifica ambientale di tutta la Regione Campania ma anche il completamento del piano per gli impianti per la gestione del ciclo dei rifiuti che, proprio alla vigilia della campagna elettorale, ha registrato una brusca frenata.