SALERNO, COMUNALI 2021. VERSO UN NAPOLI BIS: SQUADRA CHE VINCE NON SI CAMBIA

Non ci sarà nessuna rivoluzione all’interno della vasta coalizione, destinata ad allargarsi, che ha sostenuto l’elezione al primo turno di Vincenzo Napoli a Sindaco di Salerno nel maggio del 2016. Napoli sarà, al 99%, il candidato sindaco e per lui ci sarà una alleanza di civiche e di partiti che, per molti aspetti, ricorderà la coalizione che ha sostenuto la vittoria alle Regionali di Vincenzo De Luca. Le novità saranno alcune liste di partito come Italia Viva e Centro Democratico, si va verso la conferma dei Progressisti, Campania Libera e Salerno dei Giovani. Non ci sarà, anche per il 2021, il Partito Democratico mentre è già in via di allestimento la lista del Partito Socialista Italiano. Insomma, al momento la partita, quando mancano 7 mesi all’appuntamento con le urne pare essere l’ennesima formalità in un comune dove dal 1993 governa, senza soluzione di continuità, il gruppo dirigente di Vincenzo De Luca.

