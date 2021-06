NAPOLI, COMUNALI 2021. SONDAGGIO SUI PARTITI: M5S PRIMO, POI PD E FRATELLI D’ITALIA

In vista delle Comunali 2021 di Napoli, dopo il test sui candidati alla carica di Sindaco, arrivano anche i primi sondaggi sulle intenzioni di voto degli elettori partenopei nei confronti dei partiti in campo. Il Movimento 5 Stelle, ancora una volta, si conferma il primo partito, superando, ma di poco, il Partito Democratico. Ecco allora le intenzioni di voto dei napoletani in vista delle elezioni comunali 2021.

Fonte Euromedia Research

MOVIMENTO 5 STELLE 19,1%

PARTITO DEMOCRATICO 17,9%

FRATELLI D’ITALIA 14,2%

LEGA 9,6%

FORZA ITALIA 7%