VACCINI, SIAMO ALLE COMICHE FINALI: SPERANZA AUTORIZZA, NUOVAMENTE, ASTRAZENECA

Un passo avanti, due indietro, una capovolta ed il caos comunicativo sulla vaccinazione è servito: dopo giorni di fuoco incrociato sull’utilizzo del vaccino Astrazeneca solo per gli Over 60 e vietandone, addirittura, la somministrazione per chi ne aveva già ricevuto la prima dose, il Ministro della Salute Roberto Speranza compie l’ennesimo capolavoro, autorizzando, nuovamente, l’uso del siero anglo-svedese. Siamo davvero alle comiche finali di una situazione nella quale il Ministro della Salute ha detto tutto ed il contrario di tutto.

Se le persone che hanno meno di 60 anni, dopo aver ricevuto una prima dose di vaccino AstraZeneca, rifiutano di fare la seconda dose con un vaccino a mRna, possono avere una seconda dose di vaccino AstraZeneca, dopo aver firmato un consenso informato. Lo rende noto il ministero della Salute in una circolare nella quale afferma che secondo il Comitato Tecnico Scientifico l’indicazione prioritaria resta comunque la seconda dose con un vaccino a mRna.

La circolare riguarda in particolare la “somministrazione della seconda dose vaccinale rispetto a quelle persone di età inferiore ai 60 anni che, dopo aver ricevuto la prima dose di vaccino Vaxzevria, rifiutano il crossing a vaccino a mRNA e dichiarano di voler proseguire nel richiamo con lo stesso vaccino impiegato per la prima dose”.