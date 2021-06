PONTECAGNANO FAIANO. IL CONSIGLIERE SILVESTRI ANNUNCIA IL SUO PASSAGGIO A FORZA ITALIA

“Quest’oggi ufficializzo la mia adesione al partito ‘Forza Italia’.

In questi ultimi mesi la mia attivita politica e’ stata caratterizzata dall’opposizione all’attuale sindaco ed alla sua maggioranza”. Lo scrive Raffele Silvestri, consigliere comunale di Pontecagnano.

“Il lavoro che sto portando avanti insieme ai colleghi dell’opposizione, volto ad imprimere una svolta nella politica cittadina oramai appiattita, da ben tre anni, su argomenti riguardanti la realizzazione di impianti di rifiuti sia pubblici che privati, sta facendo venire alla luce – dice – una serie di contraddizioni insite in questa maggioranza.Nel contempo ho potuto constatare l’assenza al mio fianco, soprattutto nei momenti piu’ difficili, del movimento di matrice ambientalista a cui ho aderito nel giugno 2020.

Tutto cio’ nonostante la mia attivita’ politica sia stata ed e’, a tutt’oggi, orientata alla difesa dell’ambiente e dei diritti dei cittadini”

“Pertanto, ho assunto la decisione – spiega – di aderire al partito Forza Italia’ con i cui rappresentanti cittadini, in questi ultimi mesi, ho collaborato attivamente ed in modo sempre piu’ proficuo nel portare alla ribalta una serie di temi molto sentiti nella nostra citta’ tra i quali ricordo la sicurezza, le politiche giovanili, l’ecodistretto e l’impiantistica sui rifiuti, tutti argomenti rispetto ai quali il governo cittadino non si e’ dimostrato all’altezza di poterne guidare i processi.

Ho chesto ed ottenuto dai colleghi consiglieri di ‘Forza Italia’ di poter rappresentare all’interno del partito la componente ambientalista che ritengo di poter rivendicare sia per l’attivita’ politica posta in essere in relazione alle ultime vicende politiche riguardanti l’ecodistretto sia per la posizione che assunsi nel consiglio comunale dell’aprile 2019 che si rivelo’ determinante per scongiurare il “via libera” all’impianto dei rifiuti della societa’ ecosider”

“Sono certo che potro’ continuare a sostenere, tra le altre, soprattutto le sfide a me piu’ care riguardanti la difesa del nostro territorio e dei diritti dei cittadini con rinnovato impegno in questa nuova “casa” che e’ “ Forza Italia”.

Seguira’ una conferenza stampa durante la quale sara’ possibile approfondire le motivazioni sottostanti l’adesione al partito ed alla quale parteciperanno i vertici provinciali e regionali di Forza Italia” conclude