NAPOLI. ECCO CHI SARA’ CON ELLY SCHLEIN A NAPOLI: DA FICO AD EMILIANO, DA MANFREDI A BOCCIA

Il Partito Democratico, da domani, a Napoli, insieme alla Segretaria Nazionale del Pd Elly Schlein, sarà in piazza per dire no all’Autonomia Differenziata del Governo Meloni. Dopo le polemiche a distanza con il Presidente della Regione De Luca, ecco chi ha deciso di mettere la faccia al fianco della Segretaria del Partito Democratico.

Nella prima giornata, quella di venerdi’ 14 Luglio. sono previsti, tra gli altri, gli interventi del Commissario Straordinario Antonio Misiani, dell’ex Presidente della Camera dei Deputati Roberto Fico, del Segretario Nazionale del PSI Enzo Maraio, del Sindaco di Caserta Antonio Marino e del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano.

In occasione, poi, della giornata conclusiva, prevista per sabato 15 Luglio, a Napoli, come da programma, tra gli altri, sono annunciati il Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, l’ex parlamentare Sandro Ruotolo, il Presidente dell’Emilia Romagna Stefano Bonaccini, l’europarlamentare Pina Picierno ed il capogruppo del Pd al Senato Francesco Boccia.