NUNZIO CARPENTIERI (FDI): “FIUME SARNO, VERGOGNOSO IL SILENZIO DEL PRESIDENTE DE LUCA”

“Sulla questione Fiume Sarno e sulle diverse emergenze che, da troppo tempo, la accompagnano, la Regione Campania è assolutamente ferma e assente. È una questione tremendamente seria, sulla quale da mesi sto richiamando, con tutti i mezzi e in tutti i modi possibili, l’attenzione del Presidente Vincenzo De Luca e dell’Assessore Fulvio Bonavitacola. È uno sforzo inutile. L’Assessore Bonavitacola, in particolare, non ha mai partecipato alle diverse e numerose sedute della Commissione Trasparenza e controllo, che ho l’onore di presiedere, da me convocate per discutere in particolare della vicenda del Ponte Marconi. L’ultima – cui si riferisce la foto – proprio l’altro ieri.”

Lo dichiara il Presidente della Commissione Trasparenza della Regione Campania Nunzio Carpentieri.

Il silenzio di De Luca è vergognoso e irrispettoso nei confronti delle migliaia di cittadini e cittadine che combattono con le conseguenze della mancata attenzione delle Istituzioni regionali e non è più tollerabile.

Ecco perché ho deciso di investire della questione direttamente il Prefetto di Salerno e il Ministro dell’Ambiente, perché il loro autorevole intervento istituzionale possa costringere la Regione ad assumersi le proprie responsabilità e a farlo prima che sia troppo tardi. Lo farò nelle prossime ore con una lettera formale, nella speranza che anche i Sindaci del territorio, indipendentemente dalla loro appartenenza politica, possano levare un grido di allarme.