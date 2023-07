ANCHE AD ANGRI NASCE IL PRIMO COMITATO CITTADINO DEL MOVIMENTO 5 STELLE

“Si è concluso ieri, con l’elezione del proprio rappresentante, l’iter di definizione del gruppo territoriale del Movimento 5 Stelle di Angri. Il primo rappresentante del gruppo è Giuseppe Iozzino, eletto a maggioranza assoluta. La conclusione di questi adempimenti preliminari fa di Angri il primo gruppo territoriale operativo al 100% in provincia di Salerno e questa sera sarà la volta del gruppo territoriale del Comune di Battipaglia. I gruppi territoriali sono quei luoghi in cui ciascun attivista può e deve sentirsi protagonista di un cambiamento. Ciascuno degli aderenti si è presentato e ha illustrato il proprio pensiero, tutti hanno concordato che la partecipazione sia il sale della democrazia e che è in fase di avviamento un nuovo percorso che può riportare il M5S ad essere il principale riferimento delle fasce deboli del Paese. Congratulazioni a Giuseppe Iozzino per l’importante ruolo che dovrà assumere a diretto contatto con me e un grande augurio di buon lavoro a tutti i componenti del gruppo, il cui apporto sarà come sempre fondamentale per il Movimento”. Così in una nota la Coordinatrice provinciale del Movimento 5 stelle in provincia di Salerno Virginia Villani.

