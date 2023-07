NOCERA SUPERIORE. ROSARIO DANISI: “IL MISTERO DELLA COMMISSIONE SU PUBBLICA ILLUMINAZIONE”

“Ancora una volta, per motivi tutt’altro che chiari, la riunione della Commissione Assetto e Gestione del Territorio del Comune di Nocera Superiore, convocata per l’approvazione del Project Financing sul nuovo sistema di pubblica illuminazione, è stata annullata, solo a poche ore dalla sua celebrazione. Al di là di quelli che possono essere i problemi personali dei singoli amministratori, verso i quali nutriamo il massimo rispetto, è chiaro che ogni commissione è dotata di un ufficio di Presidenza proprio perchè possa essere sempre tenuta la singola riunione, anche in caso di assenza di qualcuno dei componenti.”

E’ quanto dichiara il consigliere comunale Rosario Danisi del Gruppo Insieme per Nocera Superiore.

“Siamo. davvero, attoniti dinanzi ad un atteggiamento simile che lascia aperti mille scenari e tante interpretazioni, che, in questa fase, pero’, vogliamo lasciare ad altri. Certo la situazione che si è venuta a creare richiede un chiarimento da parte dell’attuale maggioranza che, su questo importante argomento, continua ad essere vaga, quasi a voler evitare ogni tipo di discussione. Siamo certi che il sindaco ed i suoi assessori, a stretto giro, ci forniranno un chiarimento. Non solo a noi consiglieri comunali ma, soprattutto, ai cittadini di Nocera Superiore”.