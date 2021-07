NAPOLI, IL M5S SI SPACCA SU MANFREDI: IL CONSIGLIERE COMUNALE BRAMBILLA CORRE DA SOLO?

Il clima elettrico che attraverso tutto il Movimento 5 Stelle a livello nazionale sta producendo i suoi primi effetti concreti sui territori: a Napoli, dopo la benedizione di Di Maio e Conte sul nome dell’ex Ministro Manfredi come candidato unico del M5S e del PD, adesso il Movimento 5 Stelle potrebbe avere una candidatura autonoma. Il capogruppo in consiglio comunale Brambilla sta, infatti, lavorando ad una lista autonoma e ad una candidatura autonoma per le prossime elezioni comunali di Napoli. Una prima grana da risolvere per gli esponenti del M5S che, sicuramente, dopo l’ok alla riforma sulla Giustizia dovranno fronteggiare altri smottamenti interni su tutto il territorio nazionale.

