NAPOLI. MICHELE SCHIANO E’ IL NUOVO COMMISSARIO PROVINCIALE DI FDI

“Ottima la scelta di Giorgia Meloni di Michele Schiano quale commissario di Fratelli d’Italia per la provincia di Napoli. Un incarico prestigioso e di grande responsabilità politica che Michele saprà portare avanti con passione e soprattutto con competenza. La sua conoscenza della vastissima provincia napoletana – sempre a stretto contatto con le istanze della comunità di quel territorio – associata anche all’esperienza di capogruppo regionale del partito, gli permetteranno di effettuare un grande lavoro di aggregazione, che certamente porterà buoni risultati già nel breve periodo.

D’altronde è una scelta che premia la meritocrazia poiché Schiano alle ultime regionali è stato di gran lunga il primo in provincia oltre che complessivamente. Peraltro il suo nome trovava un consenso pressoché unanime nel partito”. Lo dichiara il Questore della Camera e deputato campano di Fratelli d’Italia, Edmondo Cirielli. “Auguro, dunque, buon lavoro a Michele Schiano e ringrazio l’on. Andrea Del Mastro Delle Vedove per il grande impegno profuso durante i mesi in cui è stato commissario di FdI in provincia di Napoli.”, conclude Cirielli.