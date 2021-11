SALERNO. LOFFREDO INDAGATO PER I MERCATINI 2017, SI COMPLICA L’AFFARE PRESIDENZA DEL CONSIGLIO

Il coinvolgimento dell’ex assessore al Commercio Dario Loffredo nell’inchiesta sull’appalto per i Mercatini di Natale 2017 complica, e non poco, l’affare Presidenza del Consiglio Comunale di Salerno. Proprio ieri pomeriggio, dopo la notifica degli atti da parte degli agenti della Squadra Mobile, una riunione delle liste Progressisti per Salerno, Campania Libera e Salerno per i Giovani si era conclusa con un nulla di fatto: nessuna indicazione sul nome, tanta indecisione, probabilmente collegata anche alla vicenda giudiziaria che, oggi, vede coinvolto il consigliere comunale che tutti davano per favorito nella corsa verso il seggio di Presidente del Consiglio Comunale. Adesso cambia tutto, perchè ragioni di opportunità e di ragionevolezza dovrebbero portare a scelte diverse: il condizionale, pero’, è d’obbligo ma la strada che porta all’elezione di Loffredo a Presidente del Consiglio Comunale di Salerno pare davvero essersi fatta piu’ difficile e complicata da percorrere.

