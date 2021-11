NAPOLI E SALERNO. IL MINISTERO AUTORIZZA NUOVE ASSUNZIONI: OLTRE 1.100

Il Ministero dell’Interno, nel corso di una riunione della Commissione per la stabilità finanziaria degli Enti Locali, ha rivisto ed approvato le nuove Piante Organiche di numerosi comuni, alle prese con la drastica diminuzione del personale in servizio. Per il Comune di Napoli il Ministero ha previsto 924 assunzioni a tempo indeterminato e 171 a tempo determinato, per il Comune di Salerno altre 18 assunzioni a tempo determinato. Nella stessa seduta della Commissione, inoltre, è stato approvato il Piano di Riequilibrio Finanziario del Comune di Avellino.

Share on: WhatsApp