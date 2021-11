SALERNO. NUOVA SCOSSA GIUDIZIARIA A PALAZZO DI CITTA’: ALTRI INDAGATI

Un nuovo filone di indagine, pare legato alla gestione dei Mercatini di Natale nell’anno 2018, ha portato, in mattinata, la Procura della Repubblica di Salerno a notificare quattro avvisi di conclusione indagine – tra i reati, sembra, figuri anche la corruzione – nei confronti di quattro persone. Si tratterebbe di due consiglieri comunali in carica, di un ex consigliere comunale e di un dirigente comunale, oggi non piu’ in servizio all’interno del Comune di Salerno. Un nuovo caso scoppia, a Palazzo di Città, proprio nel cuore delle trattative per la indicazione del nome del futuro Presidente del Consiglio Comunale che, a questo punto, potrebbe anche portare ad un radicale cambio di rotta. Nelle prossime ore, intanto, si terrà una riunione di maggioranza a Palazzo di Città, tra tutte le forze politiche che compongono la maggioranza del sindaco di Salerno Vincenzo Napoli.

