NATALE, NUOVO ESODO VERSO IL SUD: ED ORA DE LUCA COME FERMERA’ I RIENTRI?

Dal 21 Dicembre, in base ai dati degli operatori del trasporto pubblico, si va verso un tutto esaurito per treni a lunga percorrenza ed aerei che dal Nord viaggiano verso Sud.

E, come già accaduto in occasione dello scorso Marzo, è presumibile che dalle regioni del Nord Italia, in occasione delle festività natalizie, ci sarà un vero esodo di cittadini meridionali. Che cosa starà pensando di fare il Governatore della Campania Vincenzo De Luca, sempre preoccupato dalle ondate di flussi provenienti dal Nord ? Ci saranno nuove ordinanze restrittive, con obbligo di quarantena per chi rientra dal Nord o, questa volta, considerati anche i numeri della Campania, si tirerà a campare?