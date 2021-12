NEI CENTRI COMMERCIALI CON IL SUPER GREEN PASS SE LA REGIONE PASSA IN ARANCIONE

Per accedere ai centri commerciali non servirà il green pass, ma se la Regione o il Comune passano in zona arancione per accedervi nei giorni festivi e prefestivi si dovrà essere in possesso del certificato ’rafforzato’. E’ quanto precisa il governo in una delle Faq appena pubblicate.

L’accesso ai negozi nei centri commerciali nei giorni feriali è sempre consentito senza il pass, anche in zona arancione, mentre nei giorni festivi e prefestivi se non si è vaccinati o guariti dal Covid si potrà andare solo in alimentari, edicole, librerie, farmacie e tabacchi ospitati all’interno dei centri.

