SALERNO. LA STOCCATA DI ELISABETTA BARONE: “LUCI ACCESE, PARTE DELLA CITTA’ AL BUIO”

“Si sono accese le luci, ma una parte consistente della città è al buio e non perché mancano le luminarie, manca la pubblica illuminazione. Chiediamo al nostro sindaco di fare un giro turistico in città, ma non solo nei dintorni di casa sua. Faccia un giretto tra le frazioni collinari”

Lo scrive la candidata sindaco di Salerno Elisabetta Barone.,

. Si accorgerà che manca la pubblica illuminazione, che le cunette non pulite si riempiono d’acqua ed esondano. Non è con un po di sfavillio che si occulta il mancato riconoscimento dei diritti essenziali di tutti i cittadini