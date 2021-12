PROVINCIALI 2021. NEL PARTITO DEMOCRATICO LA CORSA PER LA PRIMA PIAZZA

E’ già scattata, all’interno della lista del Partito Democratico di Salerno, la corsa tra i candidati al Consiglio Provinciale per ottenere la prima piazza, quella di primo degli eletti che, come già accaduto negli anni passati, porta con sè anche il ruolo di Vice Presidente della Provincia di Salerno. L’unico ruolo che ancora ha un senso, eccezion fatta per quello di Presidente, ingolosisce e non poco gli aspiranti consiglieri provinciali che sono a caccia del voto dei colleghi, soprattutto di quelli del Comune di Salerno. Il valore del voto ponderale attrae come il miele fa con le api e, dunque, negli ultimi giorni di campagna elettorale, i candidati al consiglio provinciale – tutti esponenti di amministrazioni diverse dal Comune di Salerno – trascorreranno, sicuramente, piu’ tempo nel Comune capoluogo. Tolti i voti dei Socialisti e dei Moderati e Popolari, in ballo ci sono la bellezza di 18 voti, compreso quello del sindaco Vincenzo Napoli: tanti punti che, alla fine, potrebbero essere determinanti non solo per l’elezione ma anche per la conquista del primo posto in lista.

