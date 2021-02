NEL NUOVO PIANO VACCINI I PORTI DI NAPOLI E SALERNO E LE STAZIONI FERROVIARIE

I Porti Commerciali rientrano nel nuovo Piano Vaccini del Governo Draghi. Come anche le principali stazioni ferroviarie, considerate un punto agevole da raggiungere per poter effettuare, una volta ottenute le dosi necessarie, la piu’ ampia campagna di vaccinazione della storia. In Campania il Governo avrebbe già individuato i punti da utilizzare nei prossimi mesi (si spera già nelle prossime settimane).

Per quanto riguarda le stazioni ferroviarie rientrano nell’elenco quella di Salerno e quella di Afragola, hub per l’alta velocità. I Porti Commerciali, sia di Salerno che di Napoli, saranno centri per la vaccinazione come anche le aree di parcheggio dell’Aeroporto di Capodichino.